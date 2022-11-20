Джокович победил Рууда и в 6-й раз в карьере выиграл Итоговый турнир ATP

Сербский теннисист Новак Джокович победил норвежца Каспера Рууда в финале Итогового турнира ATP.

Серб одержал победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

Теннисисты провели на корте в общей сложности 1 час и 34 минуты.

Ранее Джокович и Рууд трижды играли между собой, во всех случаях победа была за сербом.

35-летний Джокович в девятый раз за карьеру играл в финале Итогового турнира ATP и одержал шестую победу.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 14 750 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 7) — Каспер Рууд (Норвегия, 3) — 7:5, 6:3