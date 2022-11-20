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Сегодня, 22:48

Джокович повторил рекорд Федерера по числу выигранных Итоговых турниров ATP

Иван Торопцев
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда (7:5, 6:3) в финале Итогового турнира ATP-2022.

35-летний спортсмен стал победителем Итогового турнира в шестой раз в карьере. Он опередил по этому показателю Ивана Лендла и Пита Сампраса.

Джокович повторил рекорд Роджера Федерера по числу выигранных Итоговых турниров ATP. Самым близким к ним по этому показателю из действующих теннисистов является Александр Зверев (2).

Теннис
Новак Джокович
Роджер Федерер
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