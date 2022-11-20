Джокович повторил рекорд Федерера по числу выигранных Итоговых турниров ATP

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда (7:5, 6:3) в финале Итогового турнира ATP-2022.

35-летний спортсмен стал победителем Итогового турнира в шестой раз в карьере. Он опередил по этому показателю Ивана Лендла и Пита Сампраса.

Джокович повторил рекорд Роджера Федерера по числу выигранных Итоговых турниров ATP. Самым близким к ним по этому показателю из действующих теннисистов является Александр Зверев (2).