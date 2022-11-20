Джокович повторил рекорд Федерера по числу выигранных Итоговых турниров ATP
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда (7:5, 6:3) в финале Итогового турнира ATP-2022.
35-летний спортсмен стал победителем Итогового турнира в шестой раз в карьере. Он опередил по этому показателю Ивана Лендла и Пита Сампраса.
Джокович повторил рекорд Роджера Федерера по числу выигранных Итоговых турниров ATP. Самым близким к ним по этому показателю из действующих теннисистов является Александр Зверев (2).
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