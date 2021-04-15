Рублев рассказал об ожиданиях от матча третьего круга с испанским теннисистом

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал об ожиданиях от матча третьего круга турнира серии «Мастерс» ATP в Монте-Карло. Спортсмен встретится с испанцем Робертом Баутистой-Агута.

Матч третьего круга пройдет сегодня, 15 апреля.

«Будет очень тяжелый матч. Придется много бегать против Баутисты, будет много длинных розыгрышей. Он умный и стабильный игрок, поэтому и мне надо будет действовать очень умно. Соперник сам ничего не отдаст, нужно будет именно самому показать хорошую игру», — цитирует Рублева ТАСС.

23-летний россиянин занимает восьмое место в рейтинге ATP.