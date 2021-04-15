Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло
14:06
Греческий теннисист Стефанос Циципас 15 апреля в матче третьего круга турнира в Монте-Карло в в двух сетах справился с чилийцем Кристианом Гарином — 6:3, 6:4.
Соперники провели на корте час и 42 минуты.
В четвертьфинале турнира Циципас сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем, который в двух сетах был сильнее француза Люки Пуя — 6:2, 7:6.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 2 082 960 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Стефанос Циципас (Греция, 4) — Кристиан Гарин (Чили, 16) — 6:3, 6:4
Алехандро Давидович (Испания) — Люка Пуй (Франция, WC) — 6:2, 7:6 (7:2)
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