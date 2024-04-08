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Сегодня, 08:15

Медведев признался в симпатии к актеру Ди Каприо

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Лучший теннисист России Даниил Медведев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, с кем чаще всего общается в повседневной жизни, и заявил, что ему нравится подход к жизни американского актера Леонардо Ди Каприо.

— Александр Овечкин рассказывал, что мечтает встретиться с Майклом Джорданом. А есть ли человек из других видов спорта или вообще других сфер жизни, с которым хотели бы встретиться и пообщаться вы?

— Кого-то одного в мире спорта назвать не могу. Нравится общаться со спортсменами из других видов. С кем-то дружу, с кем-то просто могу иногда переписываться, разговаривать. Это интересно — обсудить, как у них и как у нас. Особенно если эти виды тебе небезразличны. С кем я общаюсь? С совершенно разными людьми. Но с кем именно — говорить не буду. Здесь мы заходим как раз на ту территорию личной жизни, которая за пределами моих лимитов, ха-ха!

А если говорить про людей из других сфер... Мне в принципе очень нравится подход к жизни Леонардо Ди Каприо — исходя из того, что я об этом слышал, конечно. Он не хочет общаться ни с какими людьми, которых считает для себя лишними. Мне это очень импонирует, и я бы с удовольствием с ним когда-нибудь про это поговорил. Надеюсь, выпадет такая честь.

Полностью интервью Даниила Медведева читайте на сайте «СЭ».

Даниил Медведев. «В жизни у меня кожа намного толще, чем на корте». Большое интервью Даниила Медведева

Теннис
Даниил Медведев
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