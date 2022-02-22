Лайович и Изнер вышли во второй круг турнира в Акапулько

Серб Душан Лайович в первом круге ATP 500 в Акапулько обыграл Себастьян Корда из США. Матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 7:5. В другой игре первого круга американец Джон Изнер одержал победу над испанцем Фернандо Вердаско со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3). Во втором круге Лайович сыграет с победителем пары Томми Пол (США) — Маттео Берреттини (Италия). Следующим соперником Изнера станет победитель матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Даниэль Альтмайер (Германия). Акапулько (Мексика) Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC Призовой фонд 1 678 065 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Душан Лайович (Сербия) — Себастьян Корда (США) — 6:4, 4:6, 7:5 Джон Изнер (США) — Фернандо Вердаско (Испания, WC) — 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3)