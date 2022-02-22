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Сегодня, 08:08

Лайович и Изнер вышли во второй круг турнира в Акапулько

Анна Горшкова
Корреспондент

Серб Душан Лайович в первом круге ATP 500 в Акапулько обыграл Себастьян Корда из США. Матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 7:5.

В другой игре первого круга американец Джон Изнер одержал победу над испанцем Фернандо Вердаско со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3).

Во втором круге Лайович сыграет с победителем пары Томми Пол (США) — Маттео Берреттини (Италия).

Следующим соперником Изнера станет победитель матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Душан Лайович (Сербия) — Себастьян Корда (США) — 6:4, 4:6, 7:5

Джон Изнер (США) — Фернандо Вердаско (Испания, WC) — 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3)

Теннис
Джон Изнер
Душан Лайович
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Изнер обыграл Вердаско в первом круге турнира в Акапулько
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