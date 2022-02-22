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Сегодня, 06:36

Изнер обыграл Вердаско в первом круге турнира в Акапулько

Сергей Разин
корреспондент

Американский теннисист Джон Изнер в первом круге турнира в Акапулько обыграл испанца Фернандо Вердаско со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 3 часа 11 минут. Американец сделал 29 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Изнер встретится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джон Изнер (США) — Фернандо Вердаско (Испания, WC) — 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3)

Петер Гойовчик (Германия, LL) — Брэндон Накашима (США) — 6:4, 6:4

Джон Изнер
Фернандо Вердаско
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