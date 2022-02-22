Изнер обыграл Вердаско в первом круге турнира в Акапулько
Американский теннисист Джон Изнер в первом круге турнира в Акапулько обыграл испанца Фернандо Вердаско со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3).
Встреча продолжалась 3 часа 11 минут. Американец сделал 29 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 7.
Во втором круге Изнер встретится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Даниэль Альтмайер (Германия).
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 678 065 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Джон Изнер (США) — Фернандо Вердаско (Испания, WC) — 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3)
Петер Гойовчик (Германия, LL) — Брэндон Накашима (США) — 6:4, 6:4
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