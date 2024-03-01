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1 марта, 08:00

Руне вышел в полуфинал турнира в Акапулько

Руслан Минаев
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Датчанин Хольгер Руне победил немца Доминика Кепфера в четвертьфинале турнира в Акапулько (Мексика) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:0).

Матч длился 2 часа 1 минуту.

Руне вышел в полуфинал и встретится с победителем встречи Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Бен Шелтон (США).

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 206 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хольгер Руне (Дания, 2) — Доминик Кепфер (Германия) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:0)

Теннис
Хольгер Руне
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