Руне вышел в полуфинал турнира в Акапулько
Датчанин Хольгер Руне победил немца Доминика Кепфера в четвертьфинале турнира в Акапулько (Мексика) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:0).
Матч длился 2 часа 1 минуту.
Руне вышел в полуфинал и встретится с победителем встречи Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Бен Шелтон (США).
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 206 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Хольгер Руне (Дания, 2) — Доминик Кепфер (Германия) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:0)
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