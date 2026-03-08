Алькарас и Де Минаур вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Испанский теннисист Карлос Алькарас победил болгара Григора Димитрова в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:2, 6:3.
В другой встрече австралиец Алекс Де Минаур выиграл у американца Себастьяна Корды — 4:6, 6:4, 6:4.
В третьем круга Де Минаур встретится с британцем Кэмероном Норри, а Алькарас — с французом Артуром Риндеркнехом.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Григор Димитров (Болгария) — 6:2, 6:3
Алекс Де Минаур (Австралия, 6) — Себастьян Корда (США) — 4:6, 6:4, 6:4
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