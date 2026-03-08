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8 марта, 05:17

Алькарас и Де Минаур вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Павел Лопатко

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил болгара Григора Димитрова в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:2, 6:3.

В другой встрече австралиец Алекс Де Минаур выиграл у американца Себастьяна Корды — 4:6, 6:4, 6:4.

В третьем круга Де Минаур встретится с британцем Кэмероном Норри, а Алькарас — с французом Артуром Риндеркнехом.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Григор Димитров (Болгария) — 6:2, 6:3

Алекс Де Минаур (Австралия, 6) — Себастьян Корда (США) — 4:6, 6:4, 6:4

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