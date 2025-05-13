Карен Хачанов и Карлос Алькарас сыграют в четвертом круге турнира в Риме 13 мая

Россиянин Карен Хачанов сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом в четвертом круге турнира ATP в Риме (Италия) во вторник, 13 мая. Встреча начнется не ранее 12.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Алькарас с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Следить за ходом по геймам и узнать результат игры Хачанов — Алькарас можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

28-летний Хачанов — 24-я ракетка мира. На предыдущих стадиях римского «мастерса» Карен обыграл итальянца Франческо Пассаро (6:3, 6:0) и аргентинца Романа Андреса Бурручагу (6:4, 5:7, 6:1).

22-летний Алькарас занимает третье место в мировом рейтинге. На пути к четвертому раунду Карлос прошел сербов Ласло Джере (7:6, 6:2) и Душана Лайовича (6:3, 6:3).