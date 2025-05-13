Теннис
13 мая, 11:26

Джокович объявил о завершении сотрудничества с Марреем

Игнат Заздравин
Корреспондент
Энди Маррей и Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что завершил сотрудничество с британцем Энди Марреем.

«Спасибо, тренер Энди, за тяжелую работу, веселье и поддержку за последние полгода на корте и вне его. Мне очень понравилось, как укрепилась наша дружба», — написал Джокович в соцсетях.

«Спасибо Новаку за невероятную возможность поработать вместе. Спасибо всей его команде за усердную работу в последние полгода. Желаю Новаку всего наилучшего до конца сезона», — приводит слова Маррея Reuters.

37-летний Маррей вошел в тренерский штаб своего одногодки Джоковича в конце 2024 года. Летом того же года британец завершил карьеру теннисиста.

Теннис
Новак Джокович
Энди Маррей
  • Dreamlike

    Деда не тащит уже, а виноват Энди

    13.05.2025

  • Михаил Т

    А зачем ему зачехлять Да не берет шлемы, но играет на уровне 10, это ведь хорошие деньги за любимое дело

    13.05.2025

  • Spacewalker

    Ну не знаю. Может наоборот один из признаков зачехления, что типа тихо сворачиваемся?

    13.05.2025

  • по моему пора объявлять.... другое! НОВАК,брат! время,время-тебе ничего и никому не нужно доказывать! в теннисе ты все и всем уже доказал...

    13.05.2025

  • За спорт!

    Зачехлять пока не собирается.

    13.05.2025

  • Рюрик 9

    Время неумолимо и Ноле пора просто завершить.

    13.05.2025

  • hant64

    Что-то пошло не так... Видимо, Новак решил, что Энди вряд ли что-то новенькое сможет ему предложить. Только непонятно, почему он раньше этого не понимал, перед началом сотрудничества?

    13.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Не о том объявил Джокович.

    13.05.2025

