Джокович объявил о завершении сотрудничества с Марреем

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что завершил сотрудничество с британцем Энди Марреем.

«Спасибо, тренер Энди, за тяжелую работу, веселье и поддержку за последние полгода на корте и вне его. Мне очень понравилось, как укрепилась наша дружба», — написал Джокович в соцсетях.

«Спасибо Новаку за невероятную возможность поработать вместе. Спасибо всей его команде за усердную работу в последние полгода. Желаю Новаку всего наилучшего до конца сезона», — приводит слова Маррея Reuters.

37-летний Маррей вошел в тренерский штаб своего одногодки Джоковича в конце 2024 года. Летом того же года британец завершил карьеру теннисиста.