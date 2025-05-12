Рууд победил Берреттини в третьем круге турнира в Риме

Норвежец Каспер Рууд вышел в четвертый круг турнира серии ATP 1000 в Риме.

В третьем круге 7-я ракетка мира победил итальянца Маттео Берреттини со счетом 7:5, 2:0. Во втором сете 30-я ракетка мира отказался продолжать матч.

Следующим соперником Рууда станет испанцем Хауме Мунар.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Маттео Берреттини (Италия, 29) — 7:5, 2:0 отказ 2-го игрока