Рууд победил Берреттини в третьем круге турнира в Риме
Норвежец Каспер Рууд вышел в четвертый круг турнира серии ATP 1000 в Риме.
В третьем круге 7-я ракетка мира победил итальянца Маттео Берреттини со счетом 7:5, 2:0. Во втором сете 30-я ракетка мира отказался продолжать матч.
Следующим соперником Рууда станет испанцем Хауме Мунар.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Маттео Берреттини (Италия, 29) — 7:5, 2:0 отказ 2-го игрока
