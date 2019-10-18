Испанец Буста вышел в полуфинал турнира в Стокгольме
18:29
Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста обыграл американца Сэма Керри в четвертьфинале турнира в Стокгольме — 4:6, 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 39 минут.
В полуфинале Буста сыграет с сербом Филипом Крайиновичем.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Intrum Stockholm Open
Призовой фонд 635 750 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Пабло Карреньо Буста (Испания, 5) — Сэм Керри (США) — 4:6, 6:1, 6:4
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