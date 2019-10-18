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Испанец Буста вышел в полуфинал турнира в Стокгольме

18:29
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Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста обыграл американца Сэма Керри в четвертьфинале турнира в Стокгольме — 4:6, 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 39 минут.

В полуфинале Буста сыграет с сербом Филипом Крайиновичем.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Intrum Stockholm Open

Призовой фонд 635 750 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Пабло Карреньо Буста (Испания, 5) — Сэм Керри (США) — 4:6, 6:1, 6:4

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