Гоффен победил Алькараса во втором круге турнира в Майами
Бельгийский теннисист Давид Гоффен обыграл испанца Карлоса Алькараса во втором круге турнира в Майами — 5:7, 6:4, 6:3.
Матч длился 2 часа 20 минут.
Следующим соперником Гоффена будет американец Брэндон Накашима, который переиграл испанца Роберто Карбальеса Баэна — 6:4, 4:6, 6:3.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Давид Гоффен (Бельгия) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 5:7, 6:4, 6:3
Брэндон Накашима (США, 31) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:4, 4:6, 6:3
Томми Пол (США, 12) — Александр Бублик (Казахстан) — 5:7, 7:5, 6:4
Себастьян Корда (США, 24) — Элиот Спиццирри (США, WC) — 6:4, 6:2
