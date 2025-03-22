Теннис
22 марта, 06:37

Гоффен победил Алькараса во втором круге турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент

Бельгийский теннисист Давид Гоффен обыграл испанца Карлоса Алькараса во втором круге турнира в Майами — 5:7, 6:4, 6:3.

Матч длился 2 часа 20 минут.

Следующим соперником Гоффена будет американец Брэндон Накашима, который переиграл испанца Роберто Карбальеса Баэна — 6:4, 4:6, 6:3.

Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг

Давид Гоффен (Бельгия) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 5:7, 6:4, 6:3

Брэндон Накашима (США, 31) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:4, 4:6, 6:3

Томми Пол (США, 12) — Александр Бублик (Казахстан) — 5:7, 7:5, 6:4

Себастьян Корда (США, 24) — Элиот Спиццирри (США, WC) — 6:4, 6:2

Александр Бублик
Давид Гоффен
Карлос Алькарас
  • Кот-матрос

    4 Шлема - это ничего? Ну ну...:laughing:

    23.03.2025

  • victorio

    Аль Карас аль наср

    22.03.2025

  • Иван Л.

    Вот тебе и два-с)

    22.03.2025

  • TokTram_

    Слишком много шума из ничего

    22.03.2025

  • rake

    что тогда с дрища требовать?

    22.03.2025

  • rusfеd 2.0

    испанец обленился, по-моему. решил, что и не напрягаясь все рекорды серба побьет

    22.03.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Ну не выходит из Алькарасы второго Надаля, выходит третий Мойя.

    22.03.2025

  • echo2011

    Не слишком ли часто начали дубасить Алькараса?

    22.03.2025

  • nikola mozaev

    Гоффен был крут, как в свои лучшие годы!

    22.03.2025

