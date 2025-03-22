Надаль назвал Алькараса и Синнера сильнейшими теннисистами на данный момент

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль назвал первую ракетку мира из Италии Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса сильнейшими теннисистами современности.

«Очевидно, есть два игрока, которые выше остальных: Карлос Алькарас и Янник Синнер. Благодаря требованиям, которые мы предъявляли друг к другу, мы сделали наши карьеры такими, какие трудно было себе представить много лет назад, и теперь приходит новое поколение, которое будет бороться, чтобы превзойти нас», — цитирует Надаля Eurosport.

38-летний испанец завершил карьеру в ноябре 2024 года. Последним профессиональным турниром для него стал Кубок Дэвиса.