Медведев: «Надеюсь, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Это будет нереально круто»

Российский теннисист Даниил Медведев верит, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионата НХЛ.

— Александр Овечкин близок к тому, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Может быть, что-то хотите ему сказать, пожелать?

— Вижу, что рекорд уже близко, осталось семь шайб. Надеюсь, что он побьет этот рекорд. Наверное, никто не сомневается, но спорт такой, никогда неизвестно. Надеюсь, что он побьет рекорд Гретцки. Это будет нереально круто. Больше нечего сказать. Рекорд сумасшедший, наверное, думали, что его вообще больше никто никогда не побьет, поэтому очень круто.

У 39-летнего Овечкина 888 заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) до 6 шайб.