26 марта, 06:22

Берреттини и Фритц встретятся в четвертьфинале турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент

Итальянский теннисист Маттео Берреттини в четвертом круге турнира в Майами обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 6:3, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. На счету 28-летнего итальянца 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале Берреттини сыграет с американцем Тэйлором Фритцем, который обыграл автралийца Адама Уолтона (6:3, 7:5).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Маттео Берреттини (Италия, 29) — Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — 6:3, 7:6 (9:7)

Тэйлор Фритц (США, 3) — Адам Уолтон (Австралия, LL) — 6:3, 7:5

