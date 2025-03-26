Берреттини и Фритц встретятся в четвертьфинале турнира в Майами
Итальянский теннисист Маттео Берреттини в четвертом круге турнира в Майами обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 6:3, 7:6 (9:7).
Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. На счету 28-летнего итальянца 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
В четвертьфинале Берреттини сыграет с американцем Тэйлором Фритцем, который обыграл автралийца Адама Уолтона (6:3, 7:5).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Маттео Берреттини (Италия, 29) — Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — 6:3, 7:6 (9:7)
Тэйлор Фритц (США, 3) — Адам Уолтон (Австралия, LL) — 6:3, 7:5
