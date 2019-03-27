Баутиста-Агут обыграл Джоковича в Майами

Серб Новак Джокович потерпел поражение от испанца Роберто Баутиста-Агута в четвертом круге турнира в Майами. В четвертьфинале испанский теннисист встретится с американцем Джоном Изнером.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Борна Чорич (Хорватия, 11) - Ник Кирьос (Австралия, 27) - 4:6, 6:3, 6:2
Кевин Андерсон (ЮАР) - Джордан Томпсон (Австралия) - 7:5, 7:5
Роберто Баутиста Агут (Испания) - Новак Джокович (Сербия) - 1:6, 7:5, 6:3
Дополнительная информация
Загрузка...