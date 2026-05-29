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19-летний испанец Ходар вышел в четвертый круг на своем дебютном «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев

Испанский теннисист Рафаэль Ходар вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.

В третьем круге 29-я ракетка мира в пяти сетах победил американца Алекса Микельсена, занимающего 42-е место в рейтинге ATP, со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 4:6, 6:3, 6:3. Матч длился 4 часа 17 минут.

Ходар вышел в четвертый круг в своем первом «мейджоре» в Париже. Испанец сыграет с соотечественником Пабло Карреньо-Бустой за путевку в четвертьфинал.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Ходар (Испания, 27) — Алекс Микельсен (США) — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 4:6, 6:3, 6:3

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Источник: Сетка Ролан Гаррос
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