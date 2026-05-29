Джокович впервые в карьере проиграл бразильскому теннисисту в официальном матче

Четвертая ракетка мира серб Новак Джокович уступил бразильцу Жоау Фонсеке в третьем круге Открытого чемпионата Франции — 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7. Матч длился 4 часа 57 минут.

Джокович впервые за карьеру проиграл бразильскому теннисисту в официальном матче, сообщает пресс-служба ATP. До этого он побеждал Томаса Беллуччи (6-0 в личных матчах), Рожерио Силву (2-0), Маркоса Даниэля (2-0), Рикардо Мелло (1-0), Тьяго Монтейро (1-0) и Жоао Соуза (1-0).

В 2012 году серб проиграл бразильцу Густаво Куэртену, но матч носил выставочный характер.

За карьеру Джокович одержал 1170 побед и потерпел 236 поражений.

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