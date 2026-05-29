Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Джокович впервые в карьере проиграл бразильскому теннисисту в официальном матче

Руслан Минаев

Четвертая ракетка мира серб Новак Джокович уступил бразильцу Жоау Фонсеке в третьем круге Открытого чемпионата Франции — 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7. Матч длился 4 часа 57 минут.

Джокович впервые за карьеру проиграл бразильскому теннисисту в официальном матче, сообщает пресс-служба ATP. До этого он побеждал Томаса Беллуччи (6-0 в личных матчах), Рожерио Силву (2-0), Маркоса Даниэля (2-0), Рикардо Мелло (1-0), Тьяго Монтейро (1-0) и Жоао Соуза (1-0).

В 2012 году серб проиграл бразильцу Густаво Куэртену, но матч носил выставочный характер.

За карьеру Джокович одержал 1170 побед и потерпел 236 поражений.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Ролан Гаррос
Новак Джокович
Читайте также
«Почти до конца все будут думать, что я — главный злодей»: Медведев — о птицах на сетке и кино в стиле US Open
«Зенит» не смог договорится с Головиным, «Краснодар» — с Карраскалем, а ЦСКА нашел вингера за 12 млн. Главные трансферные слухи РПЛ
Что произошло за день 3 сентября. Главное
Тело генерала Ратко Младича доставили из Нидерландов в аэропорт Белграда
Мирошник рассказал о пытках током и собаками в секретных тюрьмах Украины
КХЛ сезона-2026/27: основная информация, расписание, нововведения и трансляции
Популярное видео
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Хачанов — после победы над Оже-Альяссимом: «Старался показать свой лучший теннис и бороться»
Фритц за полтора часа победил Белуччи с «баранкой» во втором круге US Open
US Open, расписание и результаты 3-4 сентября (мужчины): победа Хачанова, матчи Зверева и Монфиса
Хачанов обретает себя в Нью-Йорке. Выбил из розыгрыша US Open третьего сеяного
Хачанов победил 4-ю ракетку мира Оже-Альяссима во втором круге US Open
«Почти до конца все будут думать, что я — главный злодей»: Медведев — о птицах на сетке и кино в стиле US Open
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2026: Мирра Андреева и Александр Зверев — новые чемпионы турнира «Большого шлема»
Надаль — о победе Зверева на «Ролан Гаррос»: «Это положительно для тенниса»
Познеру понравилось, как Андреева общается с журналистами: «Мирра очень грамотно отвечала на каверзные вопросы»
Зверев — о Синнере: «Надеюсь, мы встретимся на Уимблдоне»
«Ему с этим жить». Феминистки травят «абьюзера» Зверева даже после победы в Париже
Зверев — о том, сможет ли играть в туре еще десять лет: «Если буду чувствовать себя в форме, почему нет?»
Захарова — о победе Андреевой на «Ролан Гаррос»: «Герой наших сердец»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джокович впервые с 2009-го не вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос»

Бенчич сыграет со Свитолиной в четвертом круге «Ролан Гаррос»
Новости
RSS RSS
Все новости