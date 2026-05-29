Свитолина вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.
В третьем круге седьмая ракетка мира победила немку Тамару Корпач, занимающую 95-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 32 минуты.
За выход в четвертьфинал Свитолина сыграет с победительницей матча Пейтон Стирнс (США) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд 71 600 000 долларов
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Элина Свитолина (Украина, 7) — Тамара Корпач (Германия) — 6:2, 6:3
Источник: Сетка Ролан Гаррос
Новости