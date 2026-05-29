Свитолина вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.

В третьем круге седьмая ракетка мира победила немку Тамару Корпач, занимающую 95-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 32 минуты.

За выход в четвертьфинал Свитолина сыграет с победительницей матча Пейтон Стирнс (США) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 7) — Тамара Корпач (Германия) — 6:2, 6:3

