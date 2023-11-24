Колесников призвал футболистов поддержать плавание акцией в спортивных шапочках

Рекордсмен мира Климент Колесников хотел бы увидеть акцию в поддержку плавания с участием профессиональных футболистов.

«Будет прикольно, если футболисты выйдут в футболках или спортивных шапочках Ефимовой и Чикуновой. Конечно, будет выглядеть кринжово, но зато внесет разнообразие — я такого еще не видел. Нам же пока ничего не остается, кроме как отталкиваться от популярного. Я не против», — приводит слова Колесникова ТАСС.

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла на старт заплыва чемпионата России по плаванию в футболке «Спартака».

На чемпионате России 31-летняя спортсменка прошла дистанцию за 1 минуту 6,08 секунды, стала третьей по итогам двух полуфиналов и вышла в финал, который пройдет 24 ноября. Лучший результат показала Евгения Чикунова — 1 минута 3,79 секунды.