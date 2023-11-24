Ефимова рассказала, почему решила вернуться соревноваться в Россию

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова призналась, что вернулась, чтобы соревноваться с пловчихой Евгенией Чикуновой.

«Я потеряла интерес, думала, что надо заканчивать, международных соревнований нет, не с кем соревноваться. И тут Женя Чикунова бьет мировой рекорд, сама выплыла на такой уровень. Ну и решила возвращаться, соревноваться с ней», — сказала Ефимова в эфире «России 24».

31-летняя спортсменка прошла дистанцию за 1 минуту 6,08 секунды, стала третьей по итогам двух полуфиналов и вышла в финал, который пройдет 24 ноября. Лучший результат показала Евгения Чикунова — 1 минута 3,79 секунды.