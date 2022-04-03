СКА — ЦСКА: Федоров пока неуязвим в плей-офф
4 апреля СКА в Ледовом дворце примет ЦСКА во втором матче финала Западной конференции КХЛ. Игра стартует в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — ЦСКА 4 апреля 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает небольшим фаворитом гостей. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно за 2.25 — вероятность около 43%. Успех СКА оценивается коэффициентом 2.65 (36%), ничья в основное время — 4.30 (21%).
Выигрыш хозяев с учетом овертайма можно взять за 2.05, победу гостей — за 1.77.
На армейское дерби представлена широкая линия результатов с форой.
• Ф1 (+1) идет за 1.40;
• Ф1 (+1.5) — 1.32;
• Ф2 (+1) — 1.28.
Если же вы хотите угадать общее количество шайб в матче, можете взять один из вариантов. Вероятность того, что командами будет заброшено больше четырех шайб, оценена коэффициентом 1.61, больше пяти — 2.50.
СКА — ЦСКА: прогноз и анализ матча финальной серии Западной конференции КХЛ 4 апреля 2022 года
Обе команды очень уверенно прошли плей-офф и на двоих потерпели всего одно поражение — СКА проиграл «Спартаку» 1:6 в первом матче четвертьфинальной серии. До москвичей команда Романа Ротенберга легко разобралась с минским «Динамо», ЦСКА обыграл «Локомотив» и московское «Динамо».
Несмотря на то, что петербуржцы финишировали в регулярном чемпионате выше ЦСКА, москвичи выиграли у них две из трех игр в регулярном сезоне — 4:0 и 3:1. Правда, единственный домашний матч СКА все же забрал себе: дожал соперника в овертайме — 3:2. На повторение такого исхода можно поставить с коэффициентом 8.40.
СКА оказался одной из самых сбалансированных команд регулярного чемпионата: меньше армейцев пропустил только «Салават Юлаев», а больше забили лишь три команды. Индивидуальный тотал больше 2.5 шайбы в исполнении СКА оценен в 2.50. Правда, в серии со «Спартаком» армейцы ни разу не перешагнули этот рубеж.
ЦСКА мало отличался в регулярном сезоне, зато преобразился в плей-офф. В турнире на вылет москвичи забивают в среднем по 3.75 шайбы за игру. Шанс на то, что команда Сергея Федорова оформит хотя бы три шайбы, оценен коэффициентом 2.20.
Московские армейцы пропустили в плей-офф 15 шайб, но СКА из-за провального первого матча со «Спартаком» перебил этот показатель — петербуржцы 19 раз вытащили шайбу из собственных ворот.
Самый проблемный период для москвичей — второй. В восьми играх плей-офф они выиграли этот отрезок лишь дважды. Коэффициент на их успех во второй трети игры со СКА — 2.65, больше, чем в первой и заключительной.
У СКА похожие проблемы, но с первым периодом. Петербуржцы проиграли в плей-офф четыре стартовых отрезка — то есть почти в половине игр. Коэффициент, что они все-таки обойдут москвичей на старте, — 3.10. Веры во второй и третий периоды больше, там котировка 2.90.
Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА
ЦСКА подходит к матчу в отличном состоянии. В отличие от СКА, который не впечатлил в серии со «Спартаком». Москвичи много забрасывают и дважды в сезоне обыграли петербуржцев с разницей минимум в две шайбы.
Рекомендованная ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0