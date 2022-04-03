Статистика сработает в пользу московской команды.

4 апреля СКА в Ледовом дворце примет ЦСКА во втором матче финала Западной конференции КХЛ. Игра стартует в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — ЦСКА 4 апреля 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает небольшим фаворитом гостей. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно за 2.25 — вероятность около 43%. Успех СКА оценивается коэффициентом 2.65 (36%), ничья в основное время — 4.30 (21%).

Выигрыш хозяев с учетом овертайма можно взять за 2.05, победу гостей — за 1.77.

На армейское дерби представлена широкая линия результатов с форой.

• Ф1 (+1) идет за 1.40;

• Ф1 (+1.5) — 1.32;

• Ф2 (+1) — 1.28.

Если же вы хотите угадать общее количество шайб в матче, можете взять один из вариантов. Вероятность того, что командами будет заброшено больше четырех шайб, оценена коэффициентом 1.61, больше пяти — 2.50.

СКА — ЦСКА: прогноз и анализ матча финальной серии Западной конференции КХЛ 4 апреля 2022 года

Обе команды очень уверенно прошли плей-офф и на двоих потерпели всего одно поражение — СКА проиграл «Спартаку» 1:6 в первом матче четвертьфинальной серии. До москвичей команда Романа Ротенберга легко разобралась с минским «Динамо», ЦСКА обыграл «Локомотив» и московское «Динамо».

Несмотря на то, что петербуржцы финишировали в регулярном чемпионате выше ЦСКА, москвичи выиграли у них две из трех игр в регулярном сезоне — 4:0 и 3:1. Правда, единственный домашний матч СКА все же забрал себе: дожал соперника в овертайме — 3:2. На повторение такого исхода можно поставить с коэффициентом 8.40.

СКА оказался одной из самых сбалансированных команд регулярного чемпионата: меньше армейцев пропустил только «Салават Юлаев», а больше забили лишь три команды. Индивидуальный тотал больше 2.5 шайбы в исполнении СКА оценен в 2.50. Правда, в серии со «Спартаком» армейцы ни разу не перешагнули этот рубеж.

ЦСКА мало отличался в регулярном сезоне, зато преобразился в плей-офф. В турнире на вылет москвичи забивают в среднем по 3.75 шайбы за игру. Шанс на то, что команда Сергея Федорова оформит хотя бы три шайбы, оценен коэффициентом 2.20.

Московские армейцы пропустили в плей-офф 15 шайб, но СКА из-за провального первого матча со «Спартаком» перебил этот показатель — петербуржцы 19 раз вытащили шайбу из собственных ворот.

Самый проблемный период для москвичей — второй. В восьми играх плей-офф они выиграли этот отрезок лишь дважды. Коэффициент на их успех во второй трети игры со СКА — 2.65, больше, чем в первой и заключительной.

У СКА похожие проблемы, но с первым периодом. Петербуржцы проиграли в плей-офф четыре стартовых отрезка — то есть почти в половине игр. Коэффициент, что они все-таки обойдут москвичей на старте, — 3.10. Веры во второй и третий периоды больше, там котировка 2.90.

Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА

ЦСКА подходит к матчу в отличном состоянии. В отличие от СКА, который не впечатлил в серии со «Спартаком». Москвичи много забрасывают и дважды в сезоне обыграли петербуржцев с разницей минимум в две шайбы.

Рекомендованная ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.80.