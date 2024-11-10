10 ноября «Спартак» и «Акрон» сойдутся в последнем, 15-м туре первого круга РПЛ. Команды встретятся на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток арбитра Сергея Иванова прозвучит в 15.15 по московскому времени. Прямую трансляцию с 15.05 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев гораздо больше шансов на победу: успех команды Деяна Станковича предложен с котировкой 1.33, вероятность этого исхода — около 74%. Выигрыш «Акрона» можно взять за 8.80 (10%), даже ничья идет за гораздо меньшие 5.40 (16%).

«Акрон» в пяти последних турах чемпионата уступил лишь раз. Вероятность непоражения гостей в игре со «Спартаком» оценена в 3.35.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство хозяев:

• 2:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 7.00;

• 3:0 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.30.

Рынок «обе забьют» дан за 1.95, обратный вариант можно взять за 1.85.

Комбинированная ставка на победу «Спартака» и тотал больше 2.5 гола представлена с коэффициентом 1.85.

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