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Сегодня, 06:15

«Спартак» — «Акрон»: красно-белым не будет легко против Дзюбы

Артемий Кутейников
Корреспондент
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Тео Бонгонда («Спартак»).
Фото Официальный сайт «Спартака»

«Спартак» завершит первый круг РПЛ встречей с новичком премьер-лиги «Акроном». Игра пройдет 10 ноября на «Лукойл Арене» и начнется в 15.15 по московскому времени, главный арбитр — Сергей Иванов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 15.05 мск.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 15:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Акрон

Аналитики букмекерской компании Winline считают красно-белых однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.33, что составляет приблизительно 74% вероятности. Выигрыш коллектива из Тольятти доступен с котировкой 8.80 (10%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 5.40 (16%).

«Акрон» в пяти последних турах чемпионата уступил лишь раз. Вероятность непоражения гостей в игре со «Спартаком» оценена в 3.35.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство хозяев:

• 2:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 7.00;

• 3:0 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.30.

Рынок «обе забьют» дан за 1.95, обратный вариант можно взять за 1.85.

Эсекьель Барко. «Спартак» снова штормит: обыграли ЦСКА в РПЛ, но получили от «Ростова» в Кубке. Чего ждать в игре с «Акроном»?

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Акрон»

Тольяттинцы демонстрируют неплохие результаты: идут в чемпионате восьмыми и в восьми предыдущих турах потерпели лишь два поражения — от идущих на первой и второй строчке «Краснодара» (2:5) и «Зенита» (0:5). Также команда демонстрирует неплохую для своего уровня результативность. В среднем за игру РПЛ «Акрон» отличается 1,36 раза, а в предыдущих семи матчах не вскрыл только петербуржцев, имеющих лучшую оборону в лиге. Также в хорошей форме находится новичок Артем Дзюба, а против «Спартака» у него наверняка найдется дополнительная мотивация.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (0.5) за 1.77.

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