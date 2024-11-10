«Интер» — «Наполи»: Тюрам и Лукаку сразятся за первое место в серии А

В 12-м туре серии А сойдутся лидеры чемпионата «Интер» и «Наполи»: нерадзурри отстают от соперника лишь на одно очко. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени, главный арбитр — Маурицио Мариани. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.40 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на них можно с коэффициентом 1.84, вероятность их успеха составляет приблизительно 52%. Выигрыш неаполитанцев дан за 4.00 (23%), «мирный» результат предложен с чуть меньшей котировкой 3.60 (25%).

В прошлом сезоне команды встречались трижды — в двум играм чемпионата прибавился Суперкубок Италии. Два раза победил «Интер». Вероятность непоражения команды Антонио Конте в предстоящем поединке оценена в 1.89.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство нерадзурри:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.60;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.92.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.80, опция «обе забьют — нет» предложена за 2.00.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Наполи»

Гости возглавляют чемпионат Италии, хозяева отстали от них лишь на одно очко. Обе команды находятся в неплохой форме и опасно выглядят у чужих ворот: «Интер» заколачивает в среднем 2,27 раза за игру в серии А, «Наполи» — 1,64. В топ-5 бомбардиров лиги входят сразу два футболиста нерадзурри: Маркус Тюрам отличился семь раз, Лаутаро Мартинес — пять. У неаполитанцев хороший ход набрали Хвича Кварацхелия и Ромелу Лукаку, забившие пять и четыре мяча соответственно. К тому же в шести из предыдущих 10 встреч клубов в серии А заходил рынок «обе забьют».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.80.

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