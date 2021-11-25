25 ноября состоятся матчи 5-го тура Лиги Европы. В группе E московский «Локомотив» сойдется с «Лацио». Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 20.45. Трансляция будет показана на сайте matchtv.ru. «Спорт-Экспресс» подготовил прогноз на эту игру. Время выбрать правильную ставку.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит римский «Лацио». На успех итальянской команды можно поставить с коэффициентом 1.84 — это примерно 52% вероятности. Ничья есть в линии за 3.60 (27%), успех «Локо» оценивается коэффициентом 4.60 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Локомотива» потенциальная выплата составит 4600 рублей.

Ф1(+1) идет за 1.58, а Ф2(-1) — за 2.40.

Ставку «Локомотив» не проиграет" можно взять за 2.03.

Шансы «Лацио» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.00.

Уверены, что «Локо» сумеет отличиться больше одного раза в матче? Для вас доступен ИТБ1 (1.5) за 3.60.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу «Лацио» наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.30.