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«Локомотив» — «Лацио»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 25 ноября 2021 года

11:15
Футболисты «Локомотива». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Локомотива». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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25 ноября состоятся матчи 5-го тура Лиги Европы. В группе E московский «Локомотив» сойдется с «Лацио». Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 20.45. Трансляция будет показана на сайте matchtv.ru. «Спорт-Экспресс» подготовил прогноз на эту игру. Время выбрать правильную ставку.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит римский «Лацио». На успех итальянской команды можно поставить с коэффициентом 1.84 — это примерно 52% вероятности. Ничья есть в линии за 3.60 (27%), успех «Локо» оценивается коэффициентом 4.60 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Локомотива» потенциальная выплата составит 4600 рублей.

Ф1(+1) идет за 1.58, а Ф2(-1) — за 2.40.

Ставку «Локомотив» не проиграет" можно взять за 2.03.

Шансы «Лацио» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.00.

Уверены, что «Локо» сумеет отличиться больше одного раза в матче? Для вас доступен ИТБ1 (1.5) за 3.60.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу «Лацио» наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.30.

Лига Европы. Группа E
25 нояб, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Лацио

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Егор Сергеев все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»