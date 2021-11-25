Прогнозы на спорт
Новости
Новости   //    Прогнозы на спорт

«Галатасарай» — «Марсель»: прогноз на матч Лиги Европы 25 ноября 2021 года

13:15
Димитри Пайет. Фото Reuters
Димитри Пайет. Фото Reuters
Теги:

25 ноября 2021 года в 5-м туре группового этапа Лиги Европы «Галатасарай» примет «Марсель». Встреча пройдет в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен», начало — в 20.45. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Футбол 1».

Маркус Гисдоль. «Локомотив» — «Лацио»: Гисдоль не доберется до евровесны

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Сампаоли фаворитом встречи. Сделать ставку на победу «Марселя» можно за 2.40 — это около 40% вероятности. Успех «Галатасарая» оценивается коэффициентом 3.00 (32%), а ничья в матче идет за 3.50 (28%).

При ставке в 1000 рублей на «Марсель» потенциальная выплата составит 2400 рублей, а чистая прибыль — 1400 рублей.

Ф1(0) доступна за 2.15, а Ф2(0) — за 1.75.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.06, а ТМ 2.5 — за 1.81.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.84, а противоположный исход оценивается коэффициентом 1.96.

«Галатасарай» не может забить больше одного мяча три встречи кряду во всех турнирах. Прервется ли серия в предстоящем матче? ИТБ1 (1.5) можно взять за 2.70.

Шансы «Марселя» отличиться дважды или более оцениваются коэффициентом 2.36.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.20.

Лига Европы. Группа E
25 нояб, 20:45. Ali Sami Yen Stadyumu(Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
Марсель

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виталий Пудздрав все материалы автора
Читайте также
Как часто можно есть свинину? Польза и вред
В Челябинске противники QR-кодов устроили драку в здании заксобрания
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»