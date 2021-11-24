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«Ливерпуль» — «Порту»: где смотреть матч Лиги чемпионов 24 ноября 2021 года

19:15
Садио Мане. Фото AFP
Садио Мане. Фото AFP
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24 ноября пройдут матчи 5-го тура Лиги чемпионов. В группе B между собой сыграют «Ливерпуль» и «Порту». Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и начнется в 23.00. Трансляция будет доступна на канале «Матч! Футбол 2» и начнется в 22.45.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом матча «Ливерпуль». На его победу можно поставить с коэффициентом 1.90 — это примерно 50% вероятности. Ничью можно взять за 3.90 (25%). Победа «Порту» есть также за 3.90 (25%).

При ставке в 1 000 рублей на успех «Порту» потенциальная выплата составит 3 900 рублей.

Ставка «Порту» не проиграет" есть в линии за 1.96.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.50. Удаление идет за 4.00. Удаление и пенальти возможно за 8.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.74. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.17.

Лига чемпионов. Группа B
24 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Порту

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Виталий Пудздрав все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры