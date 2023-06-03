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«Крылья Советов» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 3 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» 3 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Антон Зиньковский.
Фото Global Look Press

3 июня в заключительном, 30-м туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют дома со «Спартаком». Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется параллельно с остальными матчами РПЛ — в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Рассудит команды арбитр Алексей Амелин.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Спартак

«Крылья Советов» — небольшой фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу самарцев можно поставить с коэффициентом 2.66, что примерно 37% вероятности исхода. На триумф «Спартака» выставлена котировка 2.71 (36%), на ничью — 3.57 (27%).

Ставка в 1000 рублей на красно-белых, если они наберут три очка, принесет выплату в 2710 рублей.

Условие «гости не проиграют» оценено в 1.51. «Спартак» уступил в Самаре лишь раз в пяти последних матчах.

В шести из семи предыдущих встреч с участием «Крыльев» прошел «верх». Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.27.

Вы удивитесь, но на то, что «Спартак» будет фолить больше соперника, котировка всего 1.28. А вот на «Крылья» она аж 4.10.

Эксперты предполагают, что хозяевам вполне по силам забить в ворота москвичей два и более мяча: ИТБ1 (1.5) идет за 2.09, ИТМ1 (1.5) — за близкие 1.75.

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Победу спартаковцев по угловым можно взять за 1.97, успех самарцев — за 2.20, а ничья доступна за 7.30.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.20.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
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«Зенит» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 3 июня 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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