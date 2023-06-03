«Зенит» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 3 июня 2023 года онлайн в прямом эфире
3 июня пройдет заключительный 30-й тур чемпионата России. Досрочно оформивший титул «Зенит» завершит сезон домашним матчем с «Факелом», который сражается за непопадание в стыки. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с Артемом Чистяковым. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Страна», эфир стартует в 16.55 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, петербуржцы — серьезные фавориты: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.67, что составляет примерно 58% вероятности. Успех команды из Воронежа доступен с котировкой 4.89 (19%), даже раздел очков оценили меньшими 4.29 (23%).
«Зенит» не может победить в РПЛ уже три тура подряд, сыграв три ничьих. Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в предстоящем матче в случае выигрыша принесет 4290 рублей.
«Факел», в отличие от сине-бело-голубых, наоборот, набрал неплохой ход — был сильнее соперников в четырех из последних пяти поединков чемпионата. Поставить на то, что в предстоящей встрече воронежцы как минимум не уступят, можно за 2.26.
Вот только три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на превосходство хозяев:
• за 7.50 даны ничья 1:1 и виктория «Зенита» 2:1;
• успех петербуржцев 2:0 — за 8.50;
• 1:0 — за 9.00.
Аналитики считают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.41. Команды встречались в этом сезоне уже трижды (два раза в Кубке) и ни разу не выдавили больше двух мячей на двоих.
Рынок на обмен точными ударами предложен за 1.63, обратный вариант доступен за 2.26.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9