Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Зенит» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 3 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Факел» 3 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Семак, главный тренер «Зенита».
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram

3 июня пройдет заключительный 30-й тур чемпионата России. Досрочно оформивший титул «Зенит» завершит сезон домашним матчем с «Факелом», который сражается за непопадание в стыки. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с Артемом Чистяковым. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Страна», эфир стартует в 16.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, петербуржцы — серьезные фавориты: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.67, что составляет примерно 58% вероятности. Успех команды из Воронежа доступен с котировкой 4.89 (19%), даже раздел очков оценили меньшими 4.29 (23%).

«Зенит» не может победить в РПЛ уже три тура подряд, сыграв три ничьих. Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в предстоящем матче в случае выигрыша принесет 4290 рублей.

«Факел», в отличие от сине-бело-голубых, наоборот, набрал неплохой ход — был сильнее соперников в четырех из последних пяти поединков чемпионата. Поставить на то, что в предстоящей встрече воронежцы как минимум не уступят, можно за 2.26.

Вот только три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на превосходство хозяев:

• за 7.50 даны ничья 1:1 и виктория «Зенита» 2:1;

• успех петербуржцев 2:0 — за 8.50;

• 1:0 — за 9.00.

Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;). «Крылья Советов» — «Спартак»: Промес отправит самарцев в стыковые матчи

Аналитики считают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.41. Команды встречались в этом сезоне уже трижды (два раза в Кубке) и ни разу не выдавили больше двух мячей на двоих.

Рынок на обмен точными ударами предложен за 1.63, обратный вариант доступен за 2.26.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на финал Кубка Англии 3 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости