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Сегодня, 13:15

«Локомотив» — «Торпедо»: где смотреть матч РПЛ 3 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Торпедо» 3 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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3 июня в последнем туре РПЛ состоится московское дерби — «Локомотив» на «РЖД Арене» в Черкизове примет «Торпедо». Игра, как и все остальные в 30-м туре, начнется в 17.00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Игра». Старт трансляции в 16.55 мск. Обслужит игру арбитр из Московской области Сергей Чебан.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Торпедо М

Букмекерская компания Olimpbet считает, что «Локомотив» заберет три очка. Победа железнодорожников идет за 1.25, вероятность этого исхода — примерно 80%. Успех «Торпедо» приумножит ставку в 11 раз (6%), а ничья — в 6.95 (14%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае сенсационного триумфа черно-белых принесет выплату в 11 000 рублей, а в карман упадут почетные 10 000.

Вариант «Торпедо» не проиграет» оценен в 4.20. Но, учитывая серию автозаводцев из семи поражений, рассчитывать на Х2 не стоит.

А вот успех хозяев с форой (-1.5) мяча вполне вероятен — он доступен за 1.66.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.71, противоположный исход — за 2.12.

 
Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;). «Крылья Советов» — «Спартак»: Промес отправит самарцев в стыковые матчи

Тотал больше 3.5 гола, который прошел в последних матчах команд, идет за 1.91. Противоположные ТМ 3.5 — за 1.93.

Эксперты убеждены, что «Локо» отправит в сетку соперника минимум три мяча — ИТБ1 (2.5) предложено оформить за 1.69. В предыдущем туре красно-зеленые уместили четыре мяча в воротах «Динамо» (4:2).

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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«Крылья Советов» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 3 июня 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
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Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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