«Локомотив» — «Торпедо»: Дзюба и Изидор помнут черно-белых перед ссылкой в ФНЛ
3 июня в последнем туре РПЛ состоится московское дерби — «Локомотив» на «РЖД Арене» в Черкизове примет «Торпедо». Игра, как и все остальные в 30-м туре, начнется в 17.00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Игра». Старт трансляции в 16.55 мск. Обслужит игру арбитр из Московской области Сергей Чебан.
Букмекерская компания Olimpbet считает, что «Локомотив» заберет три очка. Победа железнодорожников идет за 1.25, вероятность этого исхода — примерно 80%. Успех «Торпедо» приумножит ставку в 11 раз (6%), а ничья — в 6.95 (14%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае сенсационного триумфа черно-белых принесет выплату в 11 000 рублей, а в карман упадут почетные 10 000.
Вариант «Торпедо» не проиграет» оценено в 4.20. Но, учитывая серию автозаводцев из семи поражений, рассчитывать на Х2 не стоит.
А вот успех хозяев с форой (-1.5) мяча вполне вероятен — он доступен за 1.66.
Тотал больше 3.5 гола, который прошел в последних матчах команд, идет за 1.91. Противоположные ТМ 3.5 — за 1.93.
Эксперты убеждены, что «Локо» отправит в сетку соперника минимум три мяча — ИТБ1 (2.5) предложено оформить за 1.69. В предыдущем туре красно-зеленые уместили четыре мяча в воротах «Динамо» (4:2).
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Торпедо»
«Торпедо», может, и хотело бы попрощаться с РПЛ на мажорной ноте, но ресурсов для этого явно не хватает, а тут еще в соперниках одна из лучших команд второй половины сезона. «Локо» громит всех подряд (4:2 с «Динамо», 3:0 с «Сочи», 5:1 с «Химками»), в отличной форме Дзюба, Глушенков, Изидор и другие. У черно-белых просто нет шансов зацепить очки или проиграть минимально.
Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) мяча за 1.66.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9