1 декабря в 14-м туре АПЛ «Эвертон» примет «Ливерпуль». Мерсисайдское дерби пройдет на стадионе «Гудисон Парк». Начало — в 23.15. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko.

01.12.2021 | Эвертон — Ливерпуль

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — считает гостей фаворитом дерби. Поставить на команду Клоппа можно за 1.41 — это около 68% вероятности. Шансы «Эвертона» победить оцениваются котировкой 7.50 (13%), а ничья доступна за 5.20 (19%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 5200 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(+1) можно взять за 2.37, а Ф2(-1) — за 1.63.

Также в БЕТСИТИ вы можете выбрать один из тоталов голов:

— тотал больше 2.5 идет за 1.58, а ТМ 2.5 — за 2.37;

— тотал больше 3.5 идет за 2.45, а ТМ 3.5 — за 1.55;

— тотал больше 4.5 идет за 4.30, а ТМ 4.5 — за 1.22;

— тотал больше 5.5 идет за 8.50, а ТМ 5.5 — за 1.07.

Хозяева не забивают три тура АПЛ подряд. Получится прервать серию в дерби? Сделать ставку на гол «Эвертона» можно за 1.62.

Шансы «Ливерпуля» забить три или более мяча оцениваются котировкой 2.40.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.40, а удаления — 6.00.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 0:2 — коэффициент 7.10.