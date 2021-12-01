1 декабря в 15-м туре серии А между собой сыграют «Дженоа» и «Милан». Матч пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и начнется в 22.45. Трансляцию смотрите на канале «Матч Футбол 1».

01.12.2021 | Дженоа — Милан

После 14 туров «Милан» идет на втором месте в чемпионате Италии, набрав 32 очка. «Дженоа» находится в зоне вылета, сумев набрать за 14 матчей всего десять очков. Недавно генуэзцев возглавил легендарный форвард «Милана» Андрей Шевченко, который призван вытащить «грифонов» из зоны вылета.

«Милан» одержит победу в этой игре, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу команды можно за 1.65 — это около 58% вероятности. Ничья есть в линии за 4.00 (24%). Победа «Дженоа» оценивается котировкой 5.30 (19%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Ф1(+1.5) идет за 1.47, а Ф2(-1.5) — за 2.70.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 1.78. ТМ можно взять за 2.10.

Голы «Милана» в двух таймах можно забрать за 1.61. Аналогичный исход на «Дженоа» есть за 2.32.

— ТМ 1.5 — 4.00;

— Обе забьют: нет — 2.00;

— Точный счет: 0:1 — 7.10.