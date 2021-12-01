1 декабря в 15-м туре итальянской серии А «Дженоа» Андрея Шевченко примет «Милан». Встреча пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис», начало — в 22.45. Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч Футбол 1».

01.12.2021 | Дженоа — Милан

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает команду Пиоли фаворитом противостояния. Сделать ставку на победу «Милана» можно за 1.72 — это около 56% вероятности. Успех «Дженоа» оценивается коэффициентом 4.80 (20%), а ничья доступна за 4.10 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Милана» потенциальная выплата составит 1720 рублей.

В линии БЕТСИТИ вы можете выбрать любую фору для ставки на матч:

— Ф1(0) идет за 3.70, а Ф2(0) — за 1.31;

— Ф1(+1) идет за 1.71, а Ф2(-1) — за 2.14;

— Ф1(+1.5) идет за 1.43, а Ф2(-1.5) — за 2.80;

— Ф1(-1) идет за 9.10, а Ф2(+1) — за 1.06.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.76, а ТМ 2.5 — за 2.14.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.76. Противоположный исход доступен за 2.06.

Шансы «Дженоа» забить в этой встрече оцениваются коэффициентом 1.50.

Уверены, что «Милан» сумеет отличиться дважды или более? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.70.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают счет 1:1 наиболее вероятным — коэффициент 7.30.