15 марта «Манчестер Юнайтед» примет мадридский «Атлетико» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Команда Ральфа Рангника — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» можно за 2.25 — это примерно 43% вероятности. Успех «Атлетико» доступен за 3.50 (28%), а ничья — за 3.30 (29%).

Поставить на матч можно с приветственным бонусом до 10 000 рублей

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Шансы «Манчестер Юнайтед» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов оцениваются коэффициентом 1.64. Проход «Атлетико» доступен за 2.35.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на матч:

Ф1(0) идет за 1.57 , а Ф2(0) — за 2.50 ;

Ф1(-1) идет за 3.20 , а Ф2(+1) — за 1.34 ;

Ф1(-1.5) идет за 4.20, а Ф2(+1.5) — за 1.23.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.22, а ТМ 2.5 — за 1.71.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.97. Противоположный исход доступен за 1.83.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.10.