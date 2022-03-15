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«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: прогноз на матч Лиги чемпионов 15 марта

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

15 марта «Манчестер Юнайтед» примет мадридский «Атлетико» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Атлетико

Команда Ральфа Рангника — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» можно за 2.25 — это примерно 43% вероятности. Успех «Атлетико» доступен за 3.50 (28%), а ничья — за 3.30 (29%).

Поставить на матч можно с приветственным бонусом до 10 000 рублей

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Шансы «Манчестер Юнайтед» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов оцениваются коэффициентом 1.64. Проход «Атлетико» доступен за 2.35.

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Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на матч:

  • Ф1(0) идет за 1.57, а Ф2(0) — за 2.50;

  • Ф1(-1) идет за 3.20, а Ф2(+1) — за 1.34;

  • Ф1(-1.5) идет за 4.20, а Ф2(+1.5) — за 1.23.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.22, а ТМ 2.5 — за 1.71.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.97. Противоположный исход доступен за 1.83.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.10.

Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
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