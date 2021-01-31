Голландец Патрик Руст выиграл забег на 5000 м на этапе Кубка мира в Херенвене. Вторым стал Нильс ван дер Пул из Швеции. Россиянин Сергей Трофимов замкнул тройку.

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Мужчины

5 000 м

1. Патрик Руст (Голландия) — 6.05,959

2. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 6.08,393

3. Сергей Трофимов (Россия) — 6.10,864

4. Свен Крамер (Голландия) — 6.11,218...

8. Данила Семериков (Россия) — 6.13,945...

10. Руслан Захаров (Россия) — 6.16,608