Руст выиграл забег на 5000 м в Херенвене, Трофимов — третий
18:43
Голландец Патрик Руст выиграл забег на 5000 м на этапе Кубка мира в Херенвене. Вторым стал Нильс ван дер Пул из Швеции. Россиянин Сергей Трофимов замкнул тройку.
Херенвен (Голландия)
Кубок мира
Мужчины
5 000 м
1. Патрик Руст (Голландия) — 6.05,959
2. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 6.08,393
3. Сергей Трофимов (Россия) — 6.10,864
4. Свен Крамер (Голландия) — 6.11,218...
8. Данила Семериков (Россия) — 6.13,945...
10. Руслан Захаров (Россия) — 6.16,608
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