Конференция ISU не будет обсуждать допуск российских фигуристов к международным турнирам

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что повестка дня конференции Международного союза конькобежцев (ISU) не содержит вопроса о допуске российских фигуристов к международным соревнованиям.

«Допуск россиян к международным стартам? Повестка дня конференции сформирована. Такого вопроса там нет», — приводит слова Когана ТАСС.

Конференция ISU состоится в рамках чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, который пройдет с 20 по 26 марта.

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.