Кулижников пропустит чемпионат России из-за проблем с самочувствием

Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников не выступит на чемпионате России в Коломне из-за проблем с самочувствием, информирует РИА «Новости».

Чемпионат России на отдельных дистанциях стартует в Коломне 29 октября. Эти соревнования не будут иметь прямого квалификационного значения для попадания в сборную, так как старт международного сезона перенесен на неопределенный срок.