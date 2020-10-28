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Кулижников пропустит чемпионат России из-за проблем с самочувствием

20:18
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Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников не выступит на чемпионате России в Коломне из-за проблем с самочувствием, информирует РИА «Новости».

Чемпионат России на отдельных дистанциях стартует в Коломне 29 октября. Эти соревнования не будут иметь прямого квалификационного значения для попадания в сборную, так как старт международного сезона перенесен на неопределенный срок.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201028/kulizhnikov-1581991668.html

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