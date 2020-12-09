Кулижников: «Если бы постоянно был в напряге, бегал бы средненько»

Многократный чемпион мира Павел Кулижников рассказал, в чем секрет его успеха и добавил, что может отвлекаться от спорта.

— Я вот не понимаю, для чего себя постоянно держать в напряжении? Если бы я все время был в стопроцентном фокусе с моей специализацией, я бы не показывал таких результатов, так бы и бегал средненько, — цитирует Кулижникова «РИА Новости». — Нужно уметь отвлекаться, потом собираться и выстреливать в нужный момент. Именно поэтому, ну и еще приболел чуть-чуть, начал чуть позже, чем остальные.

— И как вы отвлекались?

— Дом строю, опять же (смеется). Ну и новости про коронавирус по телевизору смотрю.

— Да это же самый негатив и эмоциональный напряг!

?— А мне интересно (смеется). Анализирую ситуацию — запреты, масочный режим, какие нас ждут перспективы.