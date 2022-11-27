Неужели Клебо всех обманул? Даже соперники не верят в его травму

Йоханнес уничтожил всех на первом этапе Кубка мира.

Этап Кубка мира в Руке (Финляндия)

10 км, раздельный старт (К)

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 21.46,

2. Пол Голберг (Норвегия) — 20,5

3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) — 28,0

Женщины

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 24.49,6

2. Фрида Карлссон (Швеция) — 5,7

3. Катарина Хенниг (Германия) — 13,3

20 км, гонка преследования (С)

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 45.30,6

2. Пол Голберг (Норвегия) — 0,7

3. Федерико Пелегрино (Италия) — 1,3

Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 49.55,3

2. Эбба Андерссон (Швеция) — 33,3

3. Тириль Венг (Норвегия) — 1.11,6

В финской Руке состоялся первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. За три дня гонок мы по большому счету узнали ответ на вопрос, каким будет этот международный сезон без российских спортсменов. Похоже, что Большой хрустальный глобус в мужских соревнованиях можно вручать уже сейчас, да и женские старты не удивили результатами.

Пол Голберг, Йоханнес Клебо и Кале Халварссон. Фото Global Look Press

Клебо выиграл три гонки из трех в Руке

Чем ближе был старт нового сезона, тем больше Клебо говорил о травме задней поверхности бедра, которую получил еще летом. За два дня до турнира в Бейтостолене, предварявший первый этап Кубка мира, норвежец жаловался, что картина до сих пор мрачная и есть риск, что он вообще не выступит ни в одной гонке до конца года. В Бейтостолене Йоханнес выиграл и классическую разделку, и гонку на 10 километров свободным стилем.

Через неделю в Руке ничего в этом плане не изменилось. Сначала Клебо был безупречен в спринте. Тут другого ожидать было и нельзя, ведь даже с россиянами Йоханнес доминировал в этой дисциплине. В прошлом сезоне только раз норвежец финишировал ниже первого места — в Руке его обошел Александр Терентьев.

Стало интересно, как Клебо покажет себя в дистанционных гонках. Ответ — безупречно. В классической разделке на 10 километров он привез всем от 20 секунд, сделав хороший задел на воскресную гонку преследования. Такое преимущество заставило засомневаться в травме, о которой Йоханнес так много говорил.

«Кажется, он не так сильно травмирован. И не похоже, что его нужно вывозить отсюда в инвалидном кресле. Очевидно, сейчас у него уже нет травмы. Или я надеюсь, что ее нет — с учетом, что он все равно побеждает с отрывом в 20 секунд. Тогда остальным можно просто завершить карьеру», — сказал Expressen шведский лыжник Кале Халварссон.

В гонке преследования вопрос уже стоял другой — в каком стиле на этот раз победит Йоханнес. Варианта было два: никого не подпускать к себе до самого финиша или, наоборот, дождаться преследователей и разметать их на последних метрах. Норвежец выбрал второй. Его двадцатисекундное преимущество исчезло на втором круге (всего их было шесть и 20 километров дистанции), затем он немного «порюкзачил» и включился в последний подъем, не оставив интриг на финише.

Интересно ли смотреть за такими гонками? Скорее да. Ощущение примерно такое, как от забегов с участием Усейна Болта, когда ямаец находился на пике своей карьеры. Все на 90 процентов были уверены, что Болт победит, но продолжали следить и переживать. Старты с его участием становились самыми популярными на Олимпиадах и чемпионатах мира по легкой атлетике.

Норвежско-шведские разборки в женских соревнованиях

В мужских соревнованиях на этапе Кубка мира в Руке почти все медали забрали себе норвежские лыжники: три золота Йоханнеса Клебо, два серебра и бронза Пола Голберга, серебро Эвена Нортуга, бронза Мартина Ниенге. И только в гонке преследования третье место у шведа Кале Халварссона.

В женских соревнованиях конкуренция среди наций чуть выше. Пока ее выигрывает сборная Швеции. В Руке ее представительницы застолбили все первые и все вторые места. Бронза в классической разделке досталась немке Катарине Хениг, и два третьих места у Тириль Венг из Норвегии.

Желтая майка лидера сейчас у Фриды Карлссон. Шведка набрала 258 очков. Но за счет более ровного выступления на первом этапе, хоть и без личной победы, такое же количество баллов у Тириль Венг. Тириль пока единственная не шведка в топ-5 общего зачета Кубка мира.

В следующие выходные норвежка может и забрать себе лидерство. Этап для нее будет домашним. Он пройдет в Лиллехаммере со 2 по 4 декабря.

Фрида Карлссон. Фото Global Look Press

Этап Кубка России без главных звезд

Кубок России немного опережает расписание Кубка мира. Второй этап пройдет там же, где и первый — в Вершине Теи с 30 ноября по 4 декабря. Вероятно, на нем не выступят главные лыжники страны — Александр Большунов и Наталья Непряева. По крайней мере, об этом говорил тренер Юрий Бородавко еще до начала сезона. Планируется, что оба будут стартовать на этапе в Кирово-Чепецке и Красногорске.

Не выступит в Хакасии и Сергей Устюгов. Олимпийский чемпион пока разгоняется на соревнованиях другого уровня. В выходные он принял участие в «Сыктывкарской лыжне». В программу входили классическая и коньковая гонки с раздельным стартом. В них к Устюгову никто из соперников приблизиться не смог. Почти две минуты Сергей выиграл на 15 километрах свободным стилем и от 50 секунд на 10 километрах классикой. К розыгрышу Кубка России он собирается подключиться на третьем этапе в Чусовом.