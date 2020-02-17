Устюгов может сняться со «Скитура»

Выступление российского лыжника Сергея Устюгова в многодневке «Скитур» под вопросом, сообщает TV2. 27-летний спортсмен беспокоится из-за проблем с дыханием и болей в груди.

— Сегодня вечером или завтра утром решится, сможет ли Сергей стартовать, — цитирует TV2 тренера сборной России Маркуса Крамера.

Ранее в понедельник стало известно, что российская лыжница Наталья Непряева снялась с многодневки из-за проблем со здоровьем.