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Устюгов может сняться со «Скитура»

15:43
Сергей Устюгов. Фото AFP
Сергей Устюгов. Фото AFP
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Выступление российского лыжника Сергея Устюгова в многодневке «Скитур» под вопросом, сообщает TV2. 27-летний спортсмен беспокоится из-за проблем с дыханием и болей в груди.

— Сегодня вечером или завтра утром решится, сможет ли Сергей стартовать, — цитирует TV2 тренера сборной России Маркуса Крамера.

Ранее в понедельник стало известно, что российская лыжница Наталья Непряева снялась с многодневки из-за проблем со здоровьем.

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