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Тренер лыжной сборной Турышев шокирован своим результатом на чемпионате России

20:12
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев приятно удивлен своим выступлением в скиатлоне на чемпионате страны.

Турышев в воскресной гонке на 30 км занял десятое место. Международную карьеру спортсмен завершил в 2017 году, перейдя на работу тренером национальной команды.

«Я сам в шоке от этого результата, — цитирует ТАСС Турышева. — Но чтобы другие не пугались, нужно сказать, что я целенаправленно готовился к этому чемпионату после возвращения с Кубка мира, решение выступить здесь не было спонтанным: не так, что я утром проснулся и решил пробежать. Я провел здесь две контрольные тренировки, делал интервальную работу. Поэтому с одной стороны, я удивлен, но с другой стороны — я настраивался попасть в десятку».

«Конечно, некоторые люди шокированы, что после перерыва почти в два года мне удалось показать такой результат, но я все же провел в спорте много лет, моя старая подготовка дала о себе знать», — добавил он.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11013907

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