Российский лыжник Сергей Устюгов пообщался в ходе прямого эфира с болельщиками в своем Instagram и высказался о перспективах Александра Большунова в Кубке мира, а также рассказал о своих планах.

— Буду только рад, если Саня возьмет большой глобус. Очень обидно было за команду и всех вас после «Ски тура», когда, как вы знаете, обматерили сервис-бригаду. Не хочется даже обсуждать тему с лыжами, — сказал Устюгов. — Перейти в группу к Большунову? Я тогда завяжу с лыжами. Просто не вывезу нагрузку у Бородавко и к лету закончу. В этом сезоне результат не идет, изначально хотелось бороться за Кубок мира.

Сейчас сижу в Шереметьево, а Саня смотрит эфир рядом. (смеется) Лечу в Осло, но марафон в Холменколлене не побегу. После болезни это будет бесполезно. Все еще болею, даже маску взял, потому что в Норвегии участились случаи коронавируса, их уже 12. Гонку Легкова в Подмосковье не побегу, только если не сделают канадскую визу — тогда да, в качестве тренировки. (Дмитрий Кузнецов)