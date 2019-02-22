Рейс-директор FIS - о конфликте Клебо и Устюгова: "Мы не обращаем внимания на национальность"

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта Пьер Миньерей прокомментировал конфликт между Йоханнесом Клебо и Сергеем Устюговым. После полуфинала в спринте на чемпионате мира россиянин толкнул норвежца и похлопал его по щекам, поскольку во время гонки Клебо подрезал Устюгова. За эти действия россиянин был предупрежден, а затем дисквалифицирован.

– Мы рассматриваем сам инцидент, а не цвета флагов, – цитирует NRK Миньерея. – Россияне недовольны и Клебо, и решением комиссии.

Он подчеркнул, что российская сторона защищала Устюгова. Также он прокомментировал критику со стороны Елены Вяльбе.

– Это обычное дело. Такое мы видели и раньше, – сказал Миньерей. – Норвегия считает, что мы ничего не делаем со шведами и русскими, а русские говорят обратное. Это нормально для такого рода дел. Это было обычное решение комиссии. Национальность не играет никакой роли. Мы говорим о событиях, а не о флагах. Клебо ничего плохого не сделал в спринте. Иначе и он был бы наказан.