Последний советский победитель Кубка мира по лыжам Владимир Смирнов в интервью «СЭ» дал совет лидеру сборной России Александру Большунову, который вчера стал первым российским обладателем «Большого хрустального глобуса» среди мужчин.

— На Олимпиаде или на чемпионате мира не нужно быть универсальным, там это скорее мешает, — отметил Смирнов в ответ на вопрос о том, надо ли Большунову прибавлять в спринте. — Все шесть-восемь гонок ты все равно не пробежишь и тем более не выиграешь. Важно сделать правильные акценты и понять, какую гонку стоит пропустить, а в какой есть максимальные шансы на победу. У Саши грамотный тренер Юрий Бородавко, мы с ним в свое время выступали в национальной команде. Уверен, что они вместе смогут выработать правильную тактику. (Наталья Марьянчик)