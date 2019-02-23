Наталья Непряева: "Слава богу, меня хватило на всю гонку"

Российская лыжница Наталья Непряева – о бронзе в скиатлоне на чемпионате мира.

- Силы радоваться еще остались?

- У меня еще полно сил и эмоций! На следующие гонки точно хватит. Хорошие выступления всегда заряжают, хочется еще-еще и еще. В командном спринте мы будем бороться с Юлей Белоруковой за самые высокие позиции. Я лично готова на 100 процентов и вижу, что Юля настроена очень серьезно. Думаю, завтра у нас все сложится хорошо. Не хуже, чем сегодня.

- Уже понятно, кто из вас будет финишером?

- Пока еще нет.

- Елена Вяльбе сказала, что спринт здесь вам был нужен, чтобы продышаться, пробить скорость после тренировок на высоте. Так и получилось?

- Знаете, я недовольна своей статистикой в спринте в этом сезоне. То бегу на уровне финалов, иногда даже около первой тройки, то ничего не получается. Какая-то нестабильность. Сама пока не могу уловить, почему так. Есть в чем прибавлять.

- Скиатлон. Предполагали, что сегодня с первых минут будет такой дикий темп?

- На самом деле, я сразу примерно знала, с кем пойду. Все-таки не первый раз бегаем вместе. Но такого темпа с самого начала даже от норвежек не ожидала. Даже растерялась немного, отпустила их и догонять потом было очень тяжело. Потратила много сил, чтобы влиться в лидирующую группу. Слава богу, меня хватило на всю гонку. Ведь когда пошла догонять, решила: "Что будет, то будет. Терять уже нечего, нужно идти на все деньги". (Владимир Иванов)