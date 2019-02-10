"Меня очень порадовал Мельниченко". Вяльбе - о предварительных итогах сезона

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе - о предварительных итогах сезона для сборной России.

– Если говорить о завершившейся части сезона, наверняка были те, кто удивил, расстроил, огорчил, обрадовал?

– Меня очень порадовал Андрей Мельниченко. Он только сейчас начал раскрываться, понимать требования тренеров, понимать, как выстраивать тактику. В нашей сборной все спортсмены трудолюбивые, все готовы пахать ради результата, но не всем в итоге удается раскрыться. А сзади уже подпирают молодые, которые всегда готовы занять твое место. Потому очень приятно, что Мельниченко свой потенциал начал реализовывать. Я рада появлению у нас такого самобытного и интересного парня, как Саша Терентьев. Да, он еще совсем пацан, но через пару лет может ворваться в элиту лыжных гонок. Все задатки у него для этого есть.

Потрясающую стабильность в нынешнем сезоне демонстрируют Александр Большунов и Наташа Непряева. Женская команда меня вообще радует, как и всех российских болельщиков, наверное. Девчонки все чаще и чаще забегают в призы. Не совсем оправдали мои ожидания Денис Спицов и Алексей Червоткин. Один нестабилен, другой вообще потерянным выглядит. Но при этом их возможности мы с тренерами прекрасно знаем. (Андрей Шитихин)

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